Calendario Liga 2021/2022: date, risultati, classifica

Il Calendario della Liga 2021/2022: date, giornate, risultati e classifica del massimo campionato spagnolo

La Liga spagnola, orfana di Leo Messi, che ha lasciato il Barcellona accasandosi al PSG, apre ufficialmente i battenti nel weekend di Ferragosto con la 1ª giornata. Calendario Liga 2021/2022: diciannove squadre lanciano il guanto di sfida all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, trionfatore dell’edizione 2020/2021.

Le date

La Liga 2021/2022 inizia il 13 agosto, con l’anticipo del venerdì della 1ª giornata, e terminerà domenica 22 maggio con le gare dell’ultima giornata.

L’incontro più atteso, il ‘clasico’ tra Barcellona e Real Madrid, si giocherà all’Estadi Johan Cruyff (il Camp Nou è oggetto di lavori di ristrutturazione) il 24 ottobre, mentre il ritorno allo Stadio Alfredo Di Stefano (il nuovo Bernabeu sarà pronto alla fine del 2022) è previsto il 20 marzo del 2022.

Per quanto concerne il Derby di Madrid Real-Atletico, l’andata è prevista allo Stadio Alfredo Di Stefano il 12 dicembre, il ritorno al Wanda Metropolitano l’8 maggio.

È prevista una sosta per Natale, quando non ci saranno partite tra il 20 e il 30 dicembre, tra la 18ª e la 19ª giornata.

Le squadre

Alla Liga 2021/2022 partecipano 17 squadre che hanno mantenuto la categoria dalla scorsa stagione e le 3 neopromosse dalla Segunda División.

ALAVÉS (16° nella Liga 2020/2021);

(16° nella Liga 2020/2021); ATHLETIC BILBAO (10° nella Liga 2020/2021);

(10° nella Liga 2020/2021); ATLETICO MADRID (Campione di Spagna 2020/2021);

(Campione di Spagna 2020/2021); BARCELLONA (3° nella Liga 2020/2021);

(3° nella Liga 2020/2021); BETIS SIVIGLIA (6° nella Liga 2020/2021);

(6° nella Liga 2020/2021); CADICE (12° nella Liga 2020/2021);

(12° nella Liga 2020/2021); CELTA VIGO (8° nella Liga 2020/2021);

(8° nella Liga 2020/2021); ELCHE (17° nella Liga 2020/2021);

(17° nella Liga 2020/2021); ESPANYOL (1° in Segunda División 2020/2021, promosso direttamente nella Liga);

(1° in Segunda División 2020/2021, promosso direttamente nella Liga); GETAFE (15° nella Liga 2020/2021);

(15° nella Liga 2020/2021); GRANADA (9° nella Liga 2020/2021);

(9° nella Liga 2020/2021); LEVANTE (14° nella Liga 2020/2021);

(14° nella Liga 2020/2021); MAIORCA (2° in Segunda División 2020/2021, promosso direttamente nella Liga);

(2° in Segunda División 2020/2021, promosso direttamente nella Liga); OSASUNA (11° nella Liga 2020/2021);

(11° nella Liga 2020/2021); RAYO VALLECANO (6° in Segunda División 2020/2021, promo in Liga grazie agli spareggi);

(6° in Segunda División 2020/2021, promo in Liga grazie agli spareggi); REAL MADRID (2° nella Liga 2020/2021);

(2° nella Liga 2020/2021); REAL SOCIEDAD (5° nella Liga 2020/2021);

(5° nella Liga 2020/2021); SIVIGLIA (4° nella Liga 2020/2021);

(4° nella Liga 2020/2021); VALENCIA (13° nella Liga 2020/2021);

(13° nella Liga 2020/2021); VILLARREAL (7° nella Liga 2020/2021).

Dove vedere la Liga 2021/2022 in tv e streaming

Il massimo campionato spagnolo è trasmesso in esclusiva da DAZN ed è visibile in diretta streaming sia sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l’applicazione, e sui televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi come Amazon Fire TV e Google Chromecast.

Tutta la LaLiga Santander è su DAZN. Attiva ora

La Liga Santander è visibile con DAZN anche su piattaforma TIM Vision e sui dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Calendario Liga 2021/2022: le 38 giornate

Il 30 giugno 2021 la RFEF, la Federazione spagnola, ha varato il nuovo calendario a tempo di record. In tutto saranno 380 le partite che si giocheranno fra il 13 agosto 2021 e il 22 maggio 2022.