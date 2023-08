Calendario Liga 2023/2024: date, risultati, classifiche

La Liga spagnola, denominata Liga Santander per motivi di sponsorizzazione, ha aperto ufficialmente i battenti nel weekend di Ferragosto, come la Premier League e una settimana prima della Serie A, con la 1ª giornata del nuovo torneo. Calendario Liga 2023/2024: diciannove squadre lanciano il guanto di sfida al Barcellona di Xavi, che nella stagione 2022/2023 ha conquistato il 27° titolo della sua storia. I blaugrana hanno preceduto di 10 lunghezze gli storici rivali del Real Madrid, allenati da Carlo Ancelotti, di 11 l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone e di 17 i baschi della Real Sociedad.

Le date

La Liga 2023/2024 inizia l’11 agosto 2023, con l’anticipo del venerdì della 1ª giornata, e terminerà domenica 26 maggio 2023 con le gare dell’ultima giornata.

La Liga osserverà una pausa natalizia dal 20 dicembre al 2 gennaio 2023, e le squadre torneranno in campo il 5 e il 6 gennaio.

Quando inizia La Liga 2023/2024?

Venerdì 11 agosto 2023

Soste

Pausa Natalizia: mercoledì 20 dicembre 2023 – martedì 2 gennaio 2024

Quando finisce La Liga 2023/2024?

Domenica 26 maggio 2023

I big match

L’incontro più atteso, il ‘clasico’ tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Barcellona di Xavi, si giocherà all’andata nell’11ª giornata (weekend del 29 ottobre) al Montjuic, lo Stadio Olimpico che in passato ha ospitato le partite interne dell’Espanyol e che fino a novembre 2024 vedrà temporaneamente di scena i blaugrana a causa dei lavori di ristrutturazione in atto al Camp Nou, mentre il ritorno si disputerà alla 32ª giornata al Bernabeu nel weekend del 21 aprile.

I derby di Madrid fra Real e Atletico sono in programma, invece, alla 6ª giornata (weekend del 24 settembre) e alla 23ª giornata (weekend del 4 febbraio), quelli di Siviglia fra Siviglia e Betis si giocheranno alla 13ª giornata (weekend del 13 novembre) e alla 33ª giornata (weekend del 28 aprile).

Proprio al Sanchez-Pizjuan si chiuderà il 26 maggio il campionato del Barça, mentre il Real Madrid ospiterà l’altra squadra andalusa, il Betis. L’ultimo atto della stagione dell’Atletico Madrid, infine, sarà in casa della Real Sociedad.

Le squadre

Alla Liga 2023/24 partecipano 17 squadre che hanno mantenuto la categoria dalla scorsa stagione e le 3 neopromosse dalla Segunda División.

ALAVÉS (4ª in Segunda División 2022/2023, promosso nella Liga attraverso i playoff);

(4ª in Segunda División 2022/2023, promosso nella Liga attraverso i playoff); ALMERÍA (10° nella Liga 2022/2023)

(10° nella Liga 2022/2023) ATHLETIC BILBAO (8° nella Liga 2022/23);

(8° nella Liga 2022/23); ATLETICO MADRID (3° nella Liga 2022/23);

(3° nella Liga 2022/23); BARCELLONA (1° nella Liga 2022/2023, campione di Spagna in carica);

(1° nella Liga 2022/2023, campione di Spagna in carica); BETIS (6° nella Liga 2022/2023);

(6° nella Liga 2022/2023); CADICE (14° nella Liga 2022/2023);

(14° nella Liga 2022/2023); CELTA VIGO (13° nella Liga 2022/2023);

(13° nella Liga 2022/2023); GETAFE (15° nella Liga 2022/2023);

(15° nella Liga 2022/2023); GIRONA (10° nella Liga 2021/22);

(10° nella Liga 2021/22); GRANADA (1° in Segunda División 2022/2023, promosso nella Liga);

(1° in Segunda División 2022/2023, promosso nella Liga); LAS PALMAS (2° in Segunda División 2022/2023, promosso nella Liga);

(2° in Segunda División 2022/2023, promosso nella Liga); MAIORCA (9° nella Liga 2022/2023);

(9° nella Liga 2022/2023); OSASUNA (7° nella Liga 2022/2023);

(7° nella Liga 2022/2023); RAYO VALLECANO (11° nella Liga 2022/2023);

(11° nella Liga 2022/2023); REAL MADRID (2° nella Liga 2022/2023);

(2° nella Liga 2022/2023); REAL SOCIEDAD (4° nella Liga 2022/2023);

(4° nella Liga 2022/2023); SIVIGLIA (12° nella Liga 2022/2023);

(12° nella Liga 2022/2023); VALENCIA (16° nella Liga 2022/2023)

(16° nella Liga 2022/2023) VILLARREAL (5° nella Liga 2022/2023).

Dove vedere la Liga 2022/23 in tv e streaming

Il massimo campionato spagnolo è trasmesso in esclusiva da DAZN ed è visibile in diretta streaming sia sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l’applicazione, e sui televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, ad un decoder Sky Q oppure a dispositivi come Amazon Fire TV e Google Chromecast.

Tutta la LaLiga Santander è su DAZN. Attiva ora

La Liga Santander è visibile con DAZN anche su piattaforma TIM Vision e sui dispositivi mobili come tablet e smartphone.

Calendario Liga 2023/24: le 38 giornate

Il 23 giugno 2023 la RFEF, la Federazione spagnola, ha varato il nuovo calendario della Liga. In tutto saranno 380 le partite che si giocheranno nel torneo edizione 2023/2024.

Girone di andata

1ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 11 agosto 19.30 ALMERÍA-RAYO VALLECANO 0-2 [20′ rig. Isi Palazón, 28′ rig. Ntekja] Venerdì 11 agosto 22.00 SIVIGLIA-VALENCIA 1-2 [60′ Diakhaby (V), 69′ En-Nesyri (S), 88′ Javi Guerra (V)] Sabato 12 agosto 17.00 REAL SOCIEDAD-GIRONA 1-1 [5′ Kubo (R), 72′ Dovbyk (G)] Sabato 12 agosto 19.30 LAS PALMAS-MAIORCA 1-1 [29′ rig. Jonathan Viera (L), 70′ Raillo (M)] Sabato 12 agosto 21.30 ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID 0-2 [28′ Rodrygo, 36′ Bellingham] Domenica 13 agosto 17.00 CELTA VIGO-OSASUNA 0-2 [24′ Rubén García, 74′ Moi Gómez] Domenica 13 agosto 19.30 VILLARREAL-BETIS 1-2 [20′ Ayoze Pérez (B), 61′ Jorge Cuenca (B), 90′ + 5 William José (B)] Domenica 13 agosto 21.30 GETAFE-BARCELLONA 0-0 Lunedì 14 agosto 19.30 CADICE-ALAVÉS 1-0 [7′ Fede San Emeterio] Lunedì 14 agosto 21.30 ATLETICO MADRID-GRANADA 3-1 [45′ + 4 Alvaro Morata (A), 62′ Samu Omorodion (G), 67′ Depay (A), 90′ + 8 M. Llorente (A)]

2ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 18 agosto 19.30 MAIORCA-VILLARREAL – Venerdì 18 agosto 21.30 VALENCIA-LAS PALMAS – Sabato 19 agosto 17.00 REAL SOCIEDAD-CELTA VIGO – Sabato 19 agosto 19.30 ALMERÍA-REAL MADRID – Sabato 19 agosto 21.30 OSASUNA-ATHLETIC BILBAO – Domenica 20 agosto 19.00 GIRONA-GETAFE – Domenica 20 agosto 19.30 BARCELLONA-CADICE – Domenica 20 agosto 21.30 BETIS-ATLETICO MADRID – Lunedì 21 agosto 19.00 ALAVÉS-SIVIGLIA – Lunedì 21 agosto 21.30 GRANADA-RAYO VALLECANO –

3ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 25 agosto 19.30 LAS PALMAS-REAL SOCIEDAD – Venerdì 25 agosto 21.30 CELTA VIGO-REAL MADRID – Sabato 26 agosto 17.30 CADICE-ALMERÍA – Sabato 26 agosto 19.30 GRANADA-MAIORCA – Sabato 26 agosto 21.30 SIVIGLIA-GIRONA – Domenica 27 agosto 17.30 VILLARREAL-BARCELLONA – Domenica 27 agosto 19.30 VALENCIA-OSASUNA – Domenica 27 agosto 21.30 ATHLETIC BILBAO-BETIS – Lunedì 28 agosto 19.30 GETAFE-ALAVÉS – Lunedì 28 agosto 21.30 RAYO VALLECANO-ATLETICO MADRID –

4ª GIORNATA

DATA ORARIO PARTITA RISULTATO Venerdì 1 settembre 19.30 CADICE-VILLARREAL – Venerdì 1 settembre 22.00 ALMERÍA-CELTA VIGO – Sabato 2 settembre 14.00 REAL SOCIEDAD-GRANADA – Sabato 2 settembre 16.15 REAL MADRID-GETAFE – Sabato 2 settembre 18.30 ALAVÉS-VALENCIA – Sabato 2 settembre 21.00 BETIS-RAYO VALLECANO – Domenica 3 settembre 14.00 GIRONA-LAS PALMAS – Domenica 3 settembre 16.15 MAIORCA-ATHLETIC BILBAO – Domenica 3 settembre 18.30 ATLETICO MADRID-SIVIGLIA – Domenica 3 settembre 21.00 OSASUNA-BARCELLONA –

CLASSIFICA LIGA 2023/2024

POS. SQUADRA G V N P GF GS DR PUNTI 1. Atletico Madrid 1 1 0 0 3 1 +2 3 2. Osasuna 1 1 0 0 2 0 +2 3 3. Real Madrid 1 1 0 0 2 0 +2 3 4. Rayo Vallecano 1 1 0 0 2 0 +2 3 5. Valencia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6. Betis 1 1 0 0 2 1 +1 3 7. Cadice 1 1 0 0 1 0 +1 3 8. Maiorca 1 0 1 0 1 1 0 1 9. Real Sociedad 1 0 1 0 1 1 0 1 10. Las Palmas 1 0 1 0 1 1 0 1 11. Girona 1 0 1 0 1 1 0 1 12. Barcellona 1 0 1 0 0 0 0 1 13. Getafe 1 0 1 0 0 0 0 1 14. Villarreal 1 0 0 1 1 2 -1 0 15. Siviglia 1 0 0 1 1 2 -1 0 16. Alavés 1 0 0 1 0 1 -1 0 17. Granada 1 0 0 1 1 3 -2 0 18. Almería 1 0 0 1 0 2 -2 0 19. Celta Vigo 1 0 0 1 0 2 -2 0 20. Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Legenda:

Verde scuro = Campione di Spagna

Verde chiaro = Qualificate alla Champions League

Blu = Qualificata all’Europa League

Osasuna = Qualificata alla Conference League