Calhanoglu saluta l'Inter? Arriva una grande indiscrezione di mercato su quello che sarà il suo futuro - Calcio News 24

Calhanoglu verso l’addio? Il Galatasaray lo aspetta, l’Inter valuta le alternative. La situazione nerazzurra

Il futuro di Hakan Calhanoglu continua ad agitare le acque in casa Inter. Dopo una stagione brillante dal punto di vista tecnico, ma segnata da tensioni interne, il centrocampista turco sembra sempre più lontano da Milano. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il rapporto tra Calhanoglu e il club nerazzurro sarebbe ormai ai minimi storici, con una rottura che appare difficilmente sanabile.

Nel suo ultimo intervento su YouTube, Pedullà ha fatto il punto della situazione: «Calhanoglu, per me, è un tormentone che deve concludersi con una cessione. Se l’Inter non prende una decisione in tempi brevi, rischia di compromettere l’intera stagione. Serve chiarezza e una scelta netta». A complicare la vicenda c’è però la valutazione del cartellino: l’Inter chiede una cifra importante, e fino a quando questa questione non verrà risolta, sarà difficile sbloccare il mercato in entrata.

Il club più interessato a Calhanoglu è il Galatasaray, che sogna di riportare il regista in patria. Il centrocampista, che ha già vestito le maglie di Milan e Bayer Leverkusen, vedrebbe di buon occhio un ritorno in Turchia, ma resta da capire se il club di Istanbul riuscirà a soddisfare le richieste economiche dell’Inter.

Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra si sta guardando intorno per individuare il possibile sostituto di Calhanoglu. Il primo nome sulla lista è quello di Ederson dell’Atalanta, gradito sia alla società che allo staff tecnico. Il problema? Il prezzo: 60 milioni di euro. L’Atalanta non sembra intenzionata a fare sconti, nemmeno in virtù dei buoni rapporti con il club milanese. Lo scorso anno il Manchester United aveva offerto 50 milioni e potrebbe tornare alla carica.

Tra le alternative valutate dall’Inter in caso di partenza di Calhanoglu, ci sono anche Nicolò Rovella e un profilo straniero non ancora rivelato. La Lazio, però, ha già respinto un’offerta da 30-35 milioni più Asllani in prestito con diritto di riscatto (che sarebbe poi diventato obbligo).

Il destino di Calhanoglu è ancora incerto, ma una cosa è chiara: l’Inter deve decidere in fretta se cedere il suo regista o puntare su una difficile riconciliazione. Il tempo stringe, e il calciomercato non aspetta.