Calhanoglu sicuro: «Inter, serve reagire. La sconfitta in Coppa Italia fa male, ma siamo sicuri di questo»

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha voluto parlare prima della partita contro la Roma: tra obiettivi e ottimismo

In vista della partita Inter Roma di Serie A, il centrocampista Hakan Calhanoglu ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul match.

COME SI ARRIVA AD UNA PARTITA COME QUESTA? COSA SERVE? – «Nel calcio può succedere di tutto, lo sappiamo. Sicuramente fa male però dobbiamo accettarlo. Abbiamo reagito sempre bene dopo sconfitte così. Abbiamo oggi l’occasione di fare vedere in campo quello che siamo».

LA FORZA DI REAGIRE PUO’ FARE LA DIFFERENZA? – «Credo che in questo momento abbiamo bisogno di più della determinazione, che magari mancava. Avere il coraggio di fare errori. Con queste partite che restano dobbiamo rischiare anche qualcosa di più secondo me, non avendo paura di fare errori. La determinazione è più importate da avere in campo sempre».