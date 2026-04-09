Calhanoglu Inter, occhio alla sorpresa per il suo futuro: Chivu decisivo per convincerlo a restare? Gli scenari per il centrocampista turco

Il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter è ancora in bilico, ma il centrocampista turco continua a essere uno degli elementi fondamentali della squadra. Nonostante le persistenti voci di un possibile trasferimento al Galatasaray, club che sembra pronto ad accoglierlo, l’Inter sembra non avere intenzione di separarsi facilmente da uno dei suoi giocatori più importanti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra sta valutando attentamente la situazione, con un possibile rinnovo contrattuale per Calhanoglu, il cui contratto attuale scadrà nel 2027. Tuttavia, l’incertezza continua a crescere, e tutto dipenderà dalle decisioni che verranno prese nei prossimi mesi.

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Calhanoglu: un elemento imprescindibile per il gioco di Chivu

Il tecnico Cristian Chivu, che ha sempre considerato Calhanoglu un elemento imprescindibile nel suo sistema di gioco, potrebbe essere decisivo nel futuro del giocatore all’Inter. Il centrocampista turco è perfetto per il gioco verticale e aggressivo che il tecnico rumeno sta cercando di portare avanti. Nonostante le numerose assenze dovute a infortuni, Calhanoglu ha segnato ben 10 gol in questa stagione, contribuendo significativamente alle fortune della squadra. Quattro di questi gol sono arrivati da fuori area, una caratteristica che lo ha reso ancora più prezioso per l’Inter. Inoltre, il rapporto con il tecnico è sempre stato positivo, e Chivu ha lavorato duramente per risolvere le fratture interne, come quella con Lautaro Martinez, chiedendo a Calhanoglu di restare per contribuire al rilancio della squadra. Questo potrebbe essere un elemento decisivo per il suo futuro, con il tecnico che lo considera una pedina fondamentale nel suo progetto di costruzione del gioco.

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Offerte dal Galatasaray e riflessioni sul rinnovo

Il Galatasaray ha mostrato interesse nei confronti di Calhanoglu, ma fino a ora non è stata presentata una proposta ufficiale all’Inter. I dirigenti Marotta e Ausilio, attenti alle opportunità di mercato, stanno aspettando una proposta formale da parte del club turco per decidere se cedere o meno il giocatore. Calhanoglu, attualmente sotto contratto con un ingaggio netto di 6,5 milioni di euro, potrebbe essere disposto a ridurre le sue richieste economiche per restare all’Inter, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Le sue condizioni fisiche, dopo aver saltato diverse partite a causa di infortuni, sono state un tema centrale nella riflessione della società. Con ben 16 assenze totali durante la stagione, per infortuni e squalifiche, il suo stato fisico è stato messo sotto la lente di ingrandimento. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, Calhanoglu è stato sempre decisivo, contribuendo con prestazioni importanti, dimostrando che, quando è in campo, il suo valore è indiscutibile. La decisione finale su Calhanoglu dipenderà dalle proposte che arriveranno, sia dal Galatasaray che da altri club, e dalla volontà del giocatore di rimanere all’Inter per continuare a lottare per traguardi importanti.