Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Inter News

Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile?

Published

2 ore ago

on

By

calhanoglu

Calhanoglu Inter, il turco ai saluti? Le possibili mosse dei nerazzurri in vista della prossima estate, tutti i dettagli

Hakan Calhanoglu si conferma l’architetto insostituibile del centrocampo interista, unendo una raffinata visione di gioco a una freddezza micidiale sotto porta. Nonostante alcuni problemi fisici lo abbiano tenuto lontano dal campo per sette incontri, il regista turco ha mantenuto un rendimento altissimo, posizionandosi come secondo miglior marcatore della squadra con otto reti, preceduto solo da Lautaro Martinez. La sua precisione chirurgica nei calci piazzati e nei rigori decisivi — come quelli siglati contro Juventus, Fiorentina e Genoa — lo rende il vero motore del modulo 3-5-2.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Gerarchie e alternative tattiche

L’importanza del numero 20 è sottolineata anche dalle scelte tecniche della guida nerazzurra, che vede in lui il perno fondamentale dello scacchiere tattico. Anche se l’innesto di Piotr Zielinski ha garantito solidità e qualità durante le emergenze, Calhanoglu resta il punto di riferimento carismatico per gestire la pressione nei momenti più complessi della stagione. La sua capacità di dettare i tempi della manovra garantisce quell’equilibrio necessario a mantenere la squadra competitiva su tutti i fronti.

Incognite sul futuro e nodi contrattuali

Nonostante il legame tecnico sia solidissimo, il futuro del centrocampista a Milano resta avvolto dall’incertezza. Dopo le voci di mercato della scorsa estate, resta da sciogliere il nodo legato al rinnovo contrattuale e all’adeguamento dell’ingaggio. La dirigenza dovrà valutare attentamente il fattore anagrafico e le ambizioni del giocatore prima di prendere una decisione definitiva. Ogni discorso sulla permanenza o su un eventuale addio sembra dunque rimandato al termine del campionato, quando verranno delineati i piani per la prossima stagione.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero6 ore ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

WhatsApp Image 2026 03 04 at 12.39.01 WhatsApp Image 2026 03 04 at 12.39.01
Hanno Detto5 ore ago

Vaciago in esclusiva a Juventusnews24: «La Juve ha ritrovato un’anima agonistica, ha ritrovato l’orgoglio di difendere il proprio onore» – VIDEO

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la Juventus attraversando passato, presente e prospettive future del club – VIDEO Nel...
Change privacy settings
×