Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile?

Calhanoglu Inter, il turco ai saluti? Le possibili mosse dei nerazzurri in vista della prossima estate, tutti i dettagli

Hakan Calhanoglu si conferma l’architetto insostituibile del centrocampo interista, unendo una raffinata visione di gioco a una freddezza micidiale sotto porta. Nonostante alcuni problemi fisici lo abbiano tenuto lontano dal campo per sette incontri, il regista turco ha mantenuto un rendimento altissimo, posizionandosi come secondo miglior marcatore della squadra con otto reti, preceduto solo da Lautaro Martinez. La sua precisione chirurgica nei calci piazzati e nei rigori decisivi — come quelli siglati contro Juventus, Fiorentina e Genoa — lo rende il vero motore del modulo 3-5-2.

Gerarchie e alternative tattiche

L’importanza del numero 20 è sottolineata anche dalle scelte tecniche della guida nerazzurra, che vede in lui il perno fondamentale dello scacchiere tattico. Anche se l’innesto di Piotr Zielinski ha garantito solidità e qualità durante le emergenze, Calhanoglu resta il punto di riferimento carismatico per gestire la pressione nei momenti più complessi della stagione. La sua capacità di dettare i tempi della manovra garantisce quell’equilibrio necessario a mantenere la squadra competitiva su tutti i fronti.

Incognite sul futuro e nodi contrattuali

Nonostante il legame tecnico sia solidissimo, il futuro del centrocampista a Milano resta avvolto dall’incertezza. Dopo le voci di mercato della scorsa estate, resta da sciogliere il nodo legato al rinnovo contrattuale e all’adeguamento dell’ingaggio. La dirigenza dovrà valutare attentamente il fattore anagrafico e le ambizioni del giocatore prima di prendere una decisione definitiva. Ogni discorso sulla permanenza o su un eventuale addio sembra dunque rimandato al termine del campionato, quando verranno delineati i piani per la prossima stagione.