Calciomercato Inter, futuro deciso per Calhanoglu? Quella squadra ritorna a farsi avanti! - Calcio News 24

Calciomercato Inter: futuro Calhanoglu, il Galatasaray torna alla carica. La situazione attuale

Il nome di Hakan Calhanoglu è tornato prepotentemente al centro delle discussioni legate al calciomercato Inter. Il centrocampista turco, punto di riferimento della squadra nerazzurra, si avvicina a una fase cruciale della sua carriera. Con i 32 anni alle porte e un contratto in scadenza nel 2027, la dirigenza dell’Inter è chiamata a fare valutazioni strategiche sul suo futuro: puntare su un ulteriore rinnovo oppure considerare una cessione per monetizzare al momento giusto.

Secondo quanto riportato dai media turchi, in particolare da Turkiye Gazetesi, il Galatasaray starebbe preparando un nuovo tentativo per riportare Calhanoglu in patria. Il club di Istanbul vede nel regista dell’Inter il profilo ideale per alzare il livello tecnico della rosa e rafforzare la propria leadership in campo europeo. L’interesse non sarebbe immediato per gennaio, ma proiettato soprattutto verso la prossima estate, momento ritenuto più favorevole per intavolare una trattativa concreta.

Dal canto suo, Calhanoglu non ha mai nascosto una certa apertura verso un ritorno in Turchia. Il legame con il Galatasaray e con il calcio turco è forte, e questa componente emotiva potrebbe incidere nelle scelte future del giocatore. Tuttavia, al momento il centrocampista resta concentrato sull’Inter e sugli obiettivi stagionali, consapevole del ruolo centrale che ricopre nello scacchiere nerazzurro.

Sul fronte economico, il calciomercato Inter parla chiaro: la società di Viale della Liberazione non intende fare sconti. La valutazione fissata per Calhanoglu si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che riflette l’importanza tecnica e tattica del giocatore. Un messaggio netto al Galatasaray e a tutti i potenziali interessati: per lasciar partire il suo regista, l’Inter chiede un’offerta all’altezza.

