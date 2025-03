Alessandro Calori: «Perugia Juve. Moggi fece questo. Guardiola potrebbe allenare in futuro questo club italiano. I miei modelli sono Gasperini e Sarri per due motivi»

Alessandro Calori si racconta alla Gazzetta: «Perugia Juve. Moggi fece questo. Guardiola potrebbe allenare…»

Alessandro Calori è noto per il gol alla Juventus che nel 2000 consegnò lo scudetto alla Lazio. Su La Gazzetta dello Sport si racconta andando ben oltre quel giorno di Perugia.



MOGGI ALLA FINE DI PERUGIA-JUVE – «Mi guardò senza dire una parola».

IL BRESCIA DI BAGGIO, GUARDIOLA E PIRLO – «Seguii Mazzone. C’erano anche Toni, Hubner e Tare, Petruzzi, Bachini, Bisoli e i Filippini. Un Brescia straordinario».

BAGGIO – «Mazzone in ritiro: “Lui è Baggio e viene prima di tutti”. Un giorno il povero Vittorio Mero (il difensore scomparso a 27 anni in un incidente, ndr) porta il suo cane al campo e Mazzone sbrocca perché ha paura dei cani. Tempo dopo, Baggio arriva con il figlio e il cane all’allenamento, e li fa giocare sul campo. Mazzone esce dallo spogliatoio: “Ebbasta! Levateme ‘sti cani de torno!”. Qualcuno gli dice:“Mister, è il ca ne di Baggio”. E Mazzone: “Ahò, allora portateje da beve e da magnà, er cane de Baggio deve sta’ bene”».

GUARDIOLA – «Guardiola era venuto a Brescia per giocare con Baggio e scoprì un mondo a cui è ancora legatissimo grazie anche a Edo Piovani, il dirigente. Ogni tanto ci convoca a Brescia per una cena. Credo che abbia apprezzato come lo difendemmo per la vicenda da cui uscì assolto (caso doping, giustizia ordinaria, ndr). Non escludo che un giorno Guardiola in qualche modo ritorni al Brescia»

LA SUA CARRIERA DA ALLENATORE – «La mia impresa più bella resta la promozione in Serie B con il Portogruaro. Al Padova lanciai El Shaarawy. A Trapani, con il direttore Salvatori, sfiorammo una salvezza miracolosa, la situazione era disperata. Alla Primavera della Lazio lavoravo a contatto con Sarri, per me una stagione di crescita. Ho voglia di ripartire».

LA SUA IDEA DI CALCIO – «Il mio gioco si basa sulle caratteristiche dei gioca tori a disposizione, bisogna adattarsi a chi si ha. Oggi guardo Gasperini e Sarri, aggressività e organizzazione».