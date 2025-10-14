Camarda: «Sono sulla bocca di tanti, ma queste persone per me non contano nulla». Le dichiarazioni del bomber dell’Italia U21

Un inizio folgorante, che conferma un talento purissimo. Francesco Camarda ha iniziato la sua avventura con l’Italia Under 21 nel migliore dei modi: tre goal in appena due partite, un impatto devastante per il bomber classe 2008. Di proprietà del Milan ma attualmente in prestito al Lecce per farsi le ossa, Camarda ha prima segnato all’esordio contro la Svezia e si è poi ripetuto con una splendida doppietta nel netto 5-1 inflitto all’Armenia, finalizzando al meglio due assist perfetti di Bartesaghi e Dagasso.

Nonostante la giovane età e la pressione mediatica, il ragazzo dimostra una maturità notevole, come emerso nelle sue dichiarazioni a Rai 2 al termine della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

DEDICA PER I GOAL «Dedico i goal ad Angelo Valenti, che purtroppo è venuto a mancare. Una persona a cui tenevo molto, mi dispiace molto per questa cosa quindi ci tenevo a dedicare questi goal a lui che ci guarda da lassù e ai suoi figli».

LA PARTITA «Queste partite qua non sono mai semplici. Venivamo da un 3-0 contro la Svezia e l’Armenia è una squadra che lotta per non perdere, stanno dietro. Contro queste squadre è sempre molto difficile. Dagasso è entrato benissimo, ha sbloccato la gara. Abbiamo avuto un po’ di difficoltà, ma contro squadre così non è mai facile non tanto approcciare, quanto giocare bene».

SI RENDE CONTO DI COSA C’È ATTORNO A LUI? LA PRESSIONE PUÒ AUMENTARE? «Sì ormai sono sulla bocca di tante persone da tanto tempo. Alcuni mi amano, alcuni mi odiano… Come ho detto tante altre volte cerco di isolarmi, di non ascoltare nessuno perché sono voci di persone che molte volte per me non contano nulla. Ascolto il mister, ascolto i miei compagni e la mia famiglia».