Campagna abbonamenti Milan per la stagione 2018/2019: ecco tutte le informazioni sui prezzi e le modalità di vendita

Il Milan vuole ripartire dopo il sesto posto conquistato nell’ultima stagione. Dopo l’entusiasmo per la faraonica campagna acquisti estiva, bisognerà fare i conti con le mosse della Uefa che ha rifiutato il voluntary agreement e che potrebbe clamorosamente escludere dalle coppe europee i rossoneri. Intanto la programmazione del Milan va avanti ed è tempo di pensare alla stagione che verrà. Tante le incertezze ma si riparte da una solida realtà: i tifosi milanisti! I rossoneri hanno avuto una media di quasi 53.000 spettatori a partita, secondi solo all’Inter. Il Milan vuole ripartire dalla sua gente e a breve renderà noti i dettagli per la campagna abbonamenti 2018/2019. Al momento non ci sono ancora certezze ma i prezzi non dovrebbero differire di molto da quelli della scorsa stagione, la prima dell’era cinese.

Campagna abbonamenti Milan 2018/2019: dove acquistare le tessere

Le modalità di vendita ricalcheranno l’esempio delle campagne abbonamenti precedenti. Lo scorso anno l’abbonamento si poteva acquistare su tickets.acmilan.com, a Casa Milan, con uno sportello interamente dedicato ai tifosi milanisti e anche presso i punti vendita Ticketone. Le modalità di vendita dovrebbero restare le stesse. Presto dovrebbe partire una fase di prelazione, dalla durata di circa 10-15 giorni, per permettere ai vecchi abbonati di rinnovare la propria tessera. Poi una fase di prelazione speciale, dedicata a chi vorrà rinnovare l’abbonamento scegliendo un posto differente e infine la vendita libera. Dovrebbero essere rinnovati i servizi Premium, come ad esempio Ground Box e Sky Box, una delle nuove proposte di San Siro, e dovrebbe esserci la possibilità di sedere in Tribuna Autorità, nella Tribuna d’Onore e nell’area Palco. Andiamo a vedere i prezzi. Lo scorso anno il secondo anello blu e il secondo anello verde avevano un prezzo di 205€, poi 350 per il primo blu e verde; 440 per il secondo rosso e arancio; 450 per il primo arancio. Lo ricordiamo: questi sono i prezzi dello scorso anno, i nuovi prezzi non sono stati ancora resi noti dalla società rossonera. Nei prossimi giorni il Milan comunicherà le modalità ufficiali di vendita per la stagione 2018/2019 i prezzi degli abbonamenti.