Cancelo, riscatto difficile: il Valencia dice di no, l’Inter prepara la contromossa

Il terzino destro dell’Inter è uno dei migliori dei nerazzurri. L’Inter lavora al riscatto di Cancelo ma il Valencia ostacola i piani interisti

Joao Cancelo si sta confermando a grandi livelli. Dopo un inizio difficile, il terzino portoghese è diventato padron assoluto della fascia destra, dirottando sulla sinistra Danilo D’Ambrosio. Il giocatore portoghese sta confermando di essere uno dei migliori terzini del nostro campionato (e non solo) e l’Inter sta lavorando al suo riscatto. Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni entro fine maggio. I nerazzurri stanno provando a rinegoziare l’affare ma è arrivato un secco rifiuto da parte del club spagnolo.

Secondo Superdeporte infatti i nerazzurri si sono subito attivati per provare a trovare una soluzione che soddisfi il Valencia. L’Inter spera di riscattare Joao Cancelo attraverso alcune cessioni secondarie come quelle di alcuni giovani o alcuni elementi poco utilizzati e in primis con quella di Kondogbia proprio al Valencia, con il riscatto fissato a 25 milioni. Joao Mario e Nagatomo sono in prestito e potrebbero diventare delle plusvalenze importanti e inoltre ci sono i possibili introiti della qualificazione alla Champions League con dei possibili bonus che scatteranno in caso di qualificazione. Il Valencia ha detto no allo sconto ma l’Inter non si è persa d’animo.