Cancelo Inter, svelato un retroscena: Romano spiega il perché Chivu non ha affrontato questo tema. L’indiscrezione

Cancelo Inter, nuovo retroscena per quanto riguarda il portoghese: Chivu ha preferito fare silenzio per non influenzare l’affare

Il tema Cancelo Inter continua a tenere banco nel dibattito di calciomercato, con nuovi retroscena svelati da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. Il noto esperto ha fatto chiarezza sulla situazione legata al futuro di Joao Cancelo, soffermandosi in particolare sul silenzio pubblico di Cristian Chivu, interpretato da molti come un segnale di distanza dalla trattativa. In realtà, secondo Romano, dietro le quinte lo scenario è ben diverso.

L’allenatore nerazzurro avrebbe infatti già dato il suo totale benestare all’operazione Cancelo Inter. Chivu, pur evitando dichiarazioni ufficiali per non interferire con una fase delicata della trattativa, è stato pienamente coinvolto nelle valutazioni sul laterale portoghese. Il tecnico rumeno ha approvato l’eventuale arrivo dell’ex Manchester City non solo per le sue qualità tecniche, ma anche sotto l’aspetto comportamentale, spazzando via i dubbi che spesso hanno accompagnato Cancelo nel corso della sua carriera.

In casa Inter, dunque, si vive un momento di attesa strategica. La dirigenza di Viale della Liberazione ha impostato l’operazione ed è pronta a chiudere, ma prima serve un segnale definitivo da Jorge Mendes. L’agente del giocatore sta lavorando su più fronti e la volontà di Cancelo resta un elemento centrale per sbloccare l’affare Cancelo.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il laterale portoghese, infatti, non ha ancora sciolto completamente le riserve sul proprio futuro. Nel suo cuore resta viva la speranza di un ritorno al Barcellona, club con cui ci sono stati contatti diretti tra Mendes e il presidente Joan Laporta. Cancelo attende un rilancio concreto da parte dei blaugrana, che possa trasformare i dialoghi in una proposta reale. Fino a quel momento, l’Inter resta alla finestra, consapevole di avere l’accordo tecnico ma non ancora quello definitivo del calciatore.

Fabrizio Romano ha spiegato come il silenzio di Chivu non sia casuale, ma frutto di una precisa strategia comunicativa. L’allenatore ha scelto di proteggere la trattativa Cancelo, evitando commenti che potessero creare pressioni o aspettative premature. Tuttavia, dietro le quinte, l’approvazione è totale e condivisa anche dalla società, che non vede ostacoli né sul piano tecnico né su quello caratteriale.

Ora la palla passa a Cancelo. L’Inter è pronta a chiudere l’operazione non appena il giocatore deciderà di abbandonare definitivamente il sogno Barcellona. Fino ad allora, la pista Cancelo resta calda ma sospesa, in attesa della scelta finale del portoghese che potrebbe sbloccare uno dei colpi più interessanti di questa sessione di mercato.