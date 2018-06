Joao Cancelo si avvicina alla Juventus e sorpassa Darmian tra gli obiettivi bianconeri, tutto grazie a Mandragora e Cerri: che tesoretto dalla cessione dei due giovani!

Joao Cancelo è più vicino alla Juventus. Il terzino dell’Inter, che a breve tornerà al Valencia per fine prestito, probabilmente giocherà in bianconero nella prossima stagione. A far ben sperare nella riuscita dell’affare sono due indizi. Il primo riguarda la trattativa, arrivata a un buon punto: trentacinque milioni più bonus; ancora non sono i quaranta milioni chiesti dal Valencia, ma la Juve si sta avvicinando moltissimo. Il secondo indizio arriva da Rolando Mandragora e Alberto Cerri, le cui cessioni possono fruttare un tesoretto vitale per riuscire a arrivare a dama col Valencia per Cancelo.

Mandragora piace al Monaco, che ha superato il Genoa. I monegaschi stanno per tirare fuori venti milioni di euro, una cifra molto importante alla quale la Juve difficilmente si opporrà. Altri dodici milioni più bonus arrivato dall’Eintracht Francoforte per Cerri, la squadra rossonera si è interessata alla punta e potrebbe chiudere l’affare nei prossimi giorni. C’è ottimismo in casa Juve per poter arrivare a Cancelo, che ha ufficialmente sorpassato Matteo Darmian come obiettivo per la fascia destra. Ora non resta che chiudere con il Valencia.