Le parole di Antonio Candreva dopo la vittoria dell’Inter a Bologna: l’esterno nerazzurro torna al gol dopo oltre un anno

Entrato nel finale di Bologna-Inter al posto di Keita, Antono Candreva ha messo il sigillo alla partita firmando il 2-0 che ha formalmente chiuso la partita del Dall’Ara. L’esterno nerazzurro, tornato al gol ufficiale dopo aver segnato l’ultimo nell’aprile 2017, è intervenuto così dopo la gara: «Questa vittoria è un segnale di compattezza, di attaccamento al lavoro che facciamo e all’Inter – le parole rilasciate a Sky Sport – penso che siamo ripartiti dal primo tempo di domenica, poi sapevamo che qui era dura, ormai come tutte le partite. Questo è un grande risultato prima della sosta, poi torneremo con un grande calendario. La nostra stagione è iniziata oggi? Penso che siamo partiti dal 9 luglio, adesso dobbiamo ripartire da qua. La vittoria dà fiducia per lavorare in migliori condizioni, rappresentiamo una squadra importante, diamo il duecento per cento e oggi abbiamo fatto una grande prova nel secondo tempo».