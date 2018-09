Bologna-Inter, Serie A 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Inter, 3ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La terza giornata di Serie A si è aperta ieri con il big match tra Roma e Milan che ha visto la vittoria dei rossoneri per 2-1. Dopo il primo Friday Night della stagione, oggi si svolgono i due classici anticipi del sabato che vedranno di fronte prima Bologna ed Inter e nella serata Parma e Juventus. La sfida dello stadio Renato Dall’Ara sarà sia per gli emiliani che per i nerazzurri l’occasione di riscatto, dato che entrambe le società si ritrovano con un solo punto in classifica dopo due giornate. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Bologna- Inter.

Bologna-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Bologna-Inter: formazioni ufficiali

Bologna-Inter: formazioni ufficiali

Bologna-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Il secondo anticipo del terzo turno di campionato, in programma oggi alle 18, è molto atteso dai tifosi nerazzurri che sperano di poter festeggiare il primo successo in campionato. La squadra di Luciano Spalletti, difatti, ha rimediato, nelle prime due giornate, una sconfitta in casa del Sassuolo ed un pareggio interno contro il Torino. Negli ultimi giorni c’è chi ha già parlato di crisi, dato che i nerazzurri erano stati designati da molti come l’“anti-Juve” per questa stagione. Ovviamente, nulla è perduto e due giornate sono ancora troppo poche per poter trarre un bilancio complessivo ed esprimere giudizi.

Spalletti, in vista della gara, sembra intenzionato a cambiare alcuni punti della formazione: in primis il modulo che dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Radja Nainggolan, all’esordio in nerazzurro rientrato in gruppo dopo l’infortunio e Perisic a supporto dell’unica punta Mauro Icardi. La difesa a tre invece dovrebbe essere formata da D’Ambrosio, de Vrij e Skriniar, non ci sarà, dunque, come supposto nei giorni scorsi, Miranda.

Poche novità, invece per il Bologna che, come l’Inter, ha maturato solo un punto in classifica con l’aggravante di non aver ancora realizzato alcuna marcatura in campionato. Il reparto offensivo del Bologna, sprovvisto dell’infortunato Palacio, sembra, difatti, inceppato e Filippo Inzaghi potrebbe rimpiazzare Santader con Destro, rimasto in panchina nel corso delle prime due giornate. Confermata la difesa a tre emiliana con Gonzalez, Danilo ed Helander.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Santander, Falcinelli. A disposizione: Santurro, Mbaye, De Maio, Calabresi, Nagy, Svanberg, Krejci, Destro, Okwonkwo, Orsolini. Allenatore: Filippo Inzaghi.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Asamoah; Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, Dalbert, Gagliardini, Joao Mario, Candreva, Politano, Keita, Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.

Nella rituale conferenza stampa della vigilia l’allenatore della squadra rossoblù, Flippo Inzaghi, ha parlato dell’importanza della sfida contro l’Inter che vedrà uno stadio tutto esaurito. Secondo il tecnico, difatti, il club nerazzurro ha una rosa in grado di poter vincere lo Scudetto e il Bologna ha poco da perdere e deve dare il massimo, sbagliano poco o nulla. Sui giocatori titolari Inzaghi ha ammesso di conoscere già almeno 9/11 della formazione che saranno quelli della scorsa gara contro il Frosinone. Infine il mister ha ammesso che avrebbe preferito giocare questo tipo di gare un po’ più in là quando la squadra sarà oliata e conoscerà al meglio i meccanismi per far bene.

Luciano Spalletti nella sua conferenza stampa non si è sbilanciato sulla formazione iniziale, parlando inizialmente della voglia di riemergere della squadra che dovrà riprendersi dal brutto avvio di campionato. L’allenatore ha spiegato che si aspettava un po’ di calo iniziale dei giocatori, dato che molti sono arrivati durante la sessione di calciomercato e altri sono rientrati dal Mondiale in Russia. Il tecnico, infine, ha affermato che l’esordio di Nainggolan in nerazzurro è importante per la squadra, la quale, però, non può prescindere da un solo giocatore.

Bologna-Inter: i precedenti del match

Bologna-Inter: l’arbitro del match

L’arbitro designato per la sfida, valida per il secondo anticipo della terza giornata di campionato, è Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Bologna-Inter Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.