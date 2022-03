Cannavaro: «Sogno di allenare in Italia. Insigne? Nessuna offerta dal Napoli». Le parole del tecnico ed difensore

Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale ed attuale tecnico, ha parlato a Sky Sport.

«Il calcio in Cina può sembrare di secondo piano, ma allenavo comunque il Guangzhou Evergrande che negli ultimi dieci anni ha vinto 9 scudetti e 2 Champions League Asiatiche. Non dovrò sicuramente sbagliare la scelta del mio primo club europeo. Negli ultimi anni avevo parlato con squadre importanti come Everton, Watford e Fiorentina. A livello di Nazionali ho avuto anche un’opportunità dalla Polonia. Il mio sogno sarebbe quello di allenare in Italia. Insigne ha dato il massimo ma, non ha avuto offerte da parte della società e quindi ha dovuto pensare al suo futuro. È legatissimo al Napoli e a Napoli, lo ha sempre dimostrato in questi anni. Per me allenare il Napoli sarebbe un sogno, sono sempre stato tifoso, fin da ragazzo. So che devo lavorare e fare le mie esperienze, vedremo in futuro».