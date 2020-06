Capello dà ragione a de Ligt: «Sarri è l’ambasciatore del calcio totale»

Capello: «Sarri? Su di lui ha ragione De Ligt, ma sa anche adattarsi». Le dichiarazioni dell’ex tecnico della Roma

Fabio Capello ha così parlato di Maurizio Sarri su Tuttosport.

SARRI AMBASCIATORE DEL CALCIO TOTALE – «Se lo dice De Ligt, che ha giocato in Olanda e adesso viene allenato da Sarri, chi sono io per contraddirlo? Bisogna credergli. Non metterei soltanto questa etichetta a Sarri, che non è l’unico ad avere tale concezione di calcio».

CARATTERISTICHE – «Io l’ho visto allenare anche nella stagione in Inghilterra ed è un tecnico che è capace di adattarsi in base ai giocatori che in quel momento ha a disposizione. Sia ben chiaro, lo ritengo un approccio assai intelligente. Ma ha una mentalità offensiva e vincente».