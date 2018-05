Capello convinto: «La Juve vincerà anche l’ottavo Scudetto consecutivo»

L’ex allenatore di Milan e Juventus, Fabio Capello, ha parlato del campionato italiano e del gap tra la Juventus e le altre

Don Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport della situazione del calcio italiano. Don Fabio definì il campionato italiano poco allenante e continua a pensare che ci sia un gap ancora enorme tra la Juventus e le altre squadre: «La Juventus è ancora avanti alle altre e sono d’accordo con chi pensa che il ciclo dei bianconeri non sia ancora finito».

Prosegue l’ex allenatore: «Le rivali sono ancora lontane e secondo me la Juventus può vincere l’ottavo scudetto di fila perché nel calcio contano l’organizzazione, la determinazione e il non essere mai appagati. Questi sono aspetti fondamentali per vincere a calcio. Con queste doti si portano avanti meglio le idee. Quando ho lavorato io al Milan e alla Juventus doti c’erano e sono arrivati anche i risultati. Le chiacchiere sono facili da fare, ma per vincere occorre una linea, chiara, da seguire».