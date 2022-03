Capienza stadi, ecco quando si tornerà al 100%

Il Ministro Speranza ha già dato l’ok per la riapertura degli stadi con capienza al 100%: la data prevista è aprile anche se già per l’Italia si farà un’eccezione

La Capienza degli stadi potrebbe tornare presto al 100%, lo stesso Ministro Speranza a dare l’ok per la riapertura.

Lo riferisce il Corriere della Sera che indica come aprile il mese per la riapertura, ovvero quando decadrà lo stato d’emergenza. Anche se già in occasione dei playoff Mondiali dell’Italia il Barbera sarà a piena capienza.