Capozucca: «Cragno alla Lazio? Non ho sentito nessuno»

Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato di calciomercato in casa rossoblù ai microfoni di Radio Incontro Olympia. Ecco le sue parole:

«Cragno? Portiere da top club, da prime quattro squadre del campionato italiano, nonostante non venga giudicato all’altezza della sua bravura a causa della sua statura. La Lazio? Non ho sentito nessuno, quindi non se ne può parlare se non esiste qualcosa di concreto, a parte le solite voci… In questo momento conta solo il campo, ogni discorso è rimandato al termine della stagione ad obiettivo speriamo raggiunto. Marin e Bellanova? Il primo è una conferma, il secondo una sorpresa. Ma anche per loro vale lo stesso discorso di Cragno…».