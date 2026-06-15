Dopo mesi di incertezze, il club rossonero sembra aver trovato una direzione precisa. Ma sarà quella giusta?

Il 25 maggio ha rappresentato uno spartiacque nella storia recente del Milan. I licenziamenti di Igli Tare, Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno chiuso definitivamente una fase caratterizzata da sovrapposizioni di ruoli, visioni spesso divergenti e una catena decisionale che, agli occhi di tifosi e addetti ai lavori, appariva poco definita.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Oggi, a distanza di poche settimane, il club rossonero sembra aver finalmente delineato una nuova architettura societaria. L’arrivo di Markus Krösche come Head of Football, quello di Timmo Hardung nel ruolo di direttore sportivo e l’imminente approdo di Rúben Amorim in panchina rappresentano molto più di semplici nomine: sono il simbolo di un nuovo corso.

Una filiera calcistica moderna

La prima impressione è che il Milan abbia deciso di ispirarsi ai modelli più evoluti del calcio europeo, in particolare a quelli tedeschi. Krösche e Hardung arrivano infatti dall’esperienza dell’Eintracht Francoforte, una realtà che negli ultimi anni ha dimostrato di saper coniugare risultati sportivi, sostenibilità economica e valorizzazione del talento.

La presenza di figure specializzate e complementari potrebbe finalmente eliminare quelle zone grigie che hanno caratterizzato alcune scelte recenti del club. Un Head of Football che definisce la strategia, un direttore sportivo che la mette in pratica e un allenatore fortemente identitario come Amorim rappresentano una struttura chiara e riconoscibile.

I vantaggi di una visione internazionale

Uno dei principali punti di forza di questa rivoluzione è la contaminazione culturale. Krösche porta con sé il pragmatismo tedesco, Hardung una forte competenza nello scouting e nella costruzione delle rose, mentre Amorim incarna una scuola calcistica portoghese che negli ultimi anni ha prodotto alcuni dei tecnici più innovativi d’Europa.

Il Milan potrebbe così acquisire una mentalità più internazionale, meno legata alle logiche tradizionali della Serie A e più orientata alla programmazione. In un calcio sempre più globale, questa potrebbe essere una scelta vincente.

I rischi da non sottovalutare

Naturalmente esistono anche delle incognite. La Serie A è un campionato molto particolare, dove pressioni mediatiche, aspettative e dinamiche ambientali sono differenti rispetto alla Bundesliga o alla Primeira Liga.

Krösche, Hardung e Amorim dovranno adattarsi rapidamente a un contesto in cui il risultato immediato pesa spesso più della progettualità. Inoltre, una struttura così internazionale potrebbe incontrare difficoltà iniziali nella comprensione delle specificità del calcio italiano.

Tuttavia, il vero elemento positivo è che il Milan sembra aver finalmente scelto una direzione. Dopo anni di aggiustamenti e compromessi, il club rossonero appare intenzionato a costruire una filiera decisionale coerente, con competenze ben definite e responsabilità distribuite.

La sensazione è che questa volta il Milan abbia un piano

Nessuno può garantire che la rivoluzione porterà automaticamente trofei. Il campo, come sempre, sarà il giudice definitivo. Ma rispetto al recente passato emerge una differenza sostanziale: oggi il Milan sembra avere una struttura riconoscibile, una visione condivisa e figure che parlano la stessa lingua calcistica.

Ed è proprio da qui che nascono i progetti vincenti.