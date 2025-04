Caressa contro Conceicao: «Sono professionisti ben pagati e ricevere le critiche fa parte del lavoro»

Fabio Caressa risponde a Sergio Conceicao dopo che il tecnico del Milan aveva lamentato una mancanza di rispetto nei suoi confronti

Fabio Caressa ha risposto durante lo Sky Calcio Club a Sergio Conceicao: il tecnico del Milan, alla domanda sul suo futuro sulla panchina rossonera ha risposto accusando una mancanza di rispetto. Di seguito la risposta del giornalista.

«Prendersi le critiche fa parte del lavoro e dello stipendio di ognuno di noi. C’è una tendenza al lamento di tutti gli allenatori. Basta con questo lamento continuo! Hai vinto la Supercoppa, ma eri arrivato da tre giorni! E se proprio vogliamo dirla tutta tu ti sei fatto vedere con il sigaro negli spogliatoi. L’unica immagine che è andata in tutto il mondo dopo la vittoria della Supercoppa è stata quella. Ma i giocatori cosa hanno pensato? Sono stati contenti o no? Secondo me no, secondo me è stato quello all’inizio del disastro di Conceicao! Scusate eh per questa … Ma è tutto l’anno che se lamentano tutti…».