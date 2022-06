Caressa su Lukaku: «Troppo facile tornare col senno di poi». Le dichiarazioni del giornalista

Sul suo canale Youtube, il giornalista di Sky Fabio Caressa ha detto la sua sul ritorno di Lukaku all’Inter.

«Lukaku pur di ritornare all’Inter si è ridotto l’ingaggio. Certe scelte però si dovrebbero fare prima di firmare i contratti e non dopo. Ovviamente lui non poteva sapere come sarebbe andata a Londra, ma poteva sapere quanto gli stava dispiacendo lasciare la città, la squadra e i tifosi. Troppo facile ritornare con il senno di poi».