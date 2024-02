Carmine Recano: «Napoli Verona, speriamo bene… Il 4° posto è ancora possibile»

Carmine Recano è il comandante di Mare fuori e ha parlato a La Gazzetta dello Sport della gara tra Napoli e Verona

Carmine Recano è il comandante di Mare fuori, la fortunatissima serie tv della Rai. Tifoso del Napoli, ecco le sue valutazioni proposte oggi in vista della gara col Verona su La Gazzetta dello Sport.

MARE FUORI – «La gente si rivede nei rapporti tra i personaggi all’interno di un contesto particolare come quello del carcere e poi trattiamo temi universali, come l’amicizia e l’amore. Di certo la differenza la fa anche chi partecipa al progetto, alla fine conta il gruppo. É come una squadra di calcio: Maradona, il più grande calciatore della storia, ha costruito una squadra che è poi risultata vincente, in cui ogni elemento funzionava».

CHI E’ PIU’ COMANDANTE – «Difficile dirlo. Spalletti lo è per l’autorità, Mazzarri per emotività. Anche se il buon Walter, come il mio personaggio, si è ritrovato di fronte ragazzi che non ha scelto, molti dei quali in difficoltà…».

IL NAPOLI DI QUEST’ANNO – «Non va granché bene. Ora abbiamo il Verona, speriamo bene… Io punto al quarto posto, direi che è ancora ampiamente a portata di mano».

CHI PUO’ FARE LA DIFFERENZA – «Mi auguro Osimhen, ma rispetto allo scorso anno tutti hanno avuto un calo. Spero in un recupero di concentrazione. Sembra si sentano appagati…».

SCUDETTO – «Penso sia l’anno dell’Inter. La vedo più squadra, gioca anche un calcio migliore».

LA BOXE – «É uno sport che amo e che ho praticato. Lo seguo tanto, anche grazie all’amicizia con Clemente Russo. Ai Giochi mi raccomando, tifiamo tutti Irma Testa. Lei è puro talento».