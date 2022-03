Carnevali: «Raspadori post Dybala? Con la Juve abbiamo già fatto Locatelli...»

L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato di Raspadori come possibile successore di Dybala

Ospite dell’evento United by Alessandro Moggi, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche di alcuni obiettivi di mercato della Juventus. Di seguito le sue parole:

RASPADORI – «La Juve ha chiesto informazioni su Raspadori, vista la scelta su Dybala? Chiederemo noi informazioni su Dybala! No questa no, è una cosa impossibile perché noi puntiamo su giovani che devono maturare per poi darli ai grandi club. Lo spero, perché no? Noi con la Juventus abbiamo fatto già l’operazione Locatelli, se ci fosse la possibilità di farne altre saremmo felici. A gennaio una società inglese lo ha chiesto con assiduità, per noi è un giocatore fondamentale».

SCAMACCA – «Non ci sono richieste ufficiali né per lui né per altri giocatori. L’Inter è stata tra le prime a chiederci informazioni, ma noi non abbiamo grandi necessità di vendere e le richieste ci sono anche per altri ragazzi come Maxi Lopez e Traorè, ma non è detto che ci sia una cessione. Potremmo anche decidere di mantenere l’ossatura della squadra di quest’anno. Se ci saranno condizioni importanti ci sarà una valutazione».