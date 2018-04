Carragher veggente: «Roma ideale per il Liverpool»

L’ex difensore e capitano del Liverpool ha parlato dopo il sorteggio di Champions League tra la Roma e i Reds di Klopp. Ecco le parole di Carragher

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha parlato prima del sorteggio delle semifinali di Champions League. I suoi ex compagni dovranno vedersela con la Roma di Eusebio Di Francesco. L’ex calciatore aveva parlato prima del sorteggio a Liverpool Echo auspicando l’accoppiamento con i giallorossi: «La Roma non va lontano da molto tempo, mentre Real e Bayern hanno molta più esperienza europea».

Prosegue il difensore: «La Roma ha giocato molto bene al Camp Nou e sono stati sfortunati a perdere 4-1, poi hanno realizzato una grande rimonta. Non sono ingenui ma penso che potrebbero essere influenzati da Anfield più che Real o Bayern. Io la penso così ma sono sicuro che a Roma la penseranno esattamente come me parlando del Liverpool». Chissà se il difensore avrà ragione. A Di Francesco e ai suoi ragazzi il compito di smentirlo.