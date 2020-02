Si avvicina la sfida fra Real Madrid e Manchester City: Carvalho mette in guardia Guardiola dal collega Zidane – VIDEO

Ricardo Carvalho, ex giocatore del Real Madrid, fa il tifo per i Blancos in vista della sfida contro il Manchester City.

Il difensore portoghese, che in Inghilterra ha calcato il palcoscenico della Premier League con la maglia del Chelsea, ha sottolineato le doti di Zinedine Zidane, tecnico degli iberici. «Zidane sa come vincere la Champions», ha sottolineato il lusitano.