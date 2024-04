Casemiro e l'aneddoto su Ancelotti: «Stava piangendo...»

Casemiro ha raccontato un aneddoto curioso del suo addio al Real Madrid e la reazione di Carlo Ancelotti

ANEDDOTO – «Quando tutto fu fatto (con lo United), entrai nell’ufficio di Ancelotti e sapevo già tutto. Ha iniziato a piangere e poi mi ha detto: “Case, non so perché sto piangendo”. È stato l’unico momento in cui ho dubitato di lasciare il Real Madrid»