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Casemiro, segnali chiari dal brasiliano: niente Arabia, priorità all’Europa. L’Inter fiuta il colpo e Chivu sogna
Casemiro, svolta sul futuro: rifiuta le sirene arabe per restare ai vertici europei. L’Inter osserva attentamente! I dettagli
L’Inter di Cristian Chivu osserva con grande attenzione uno dei possibili colpi più pesanti del prossimo mercato. Mentre i nerazzurri consolidano il primato a 69 punti, la dirigenza guidata da Oaktree e dal DS Piero Ausilio segue da vicino la situazione di Casemiro, perno del Manchester United e profilo che potrebbe accendere l’estate interista.
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Dal Brasile arrivano conferme: secondo il portale Tupi, il centrocampista classe 1992 avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 con i Red Devils. L’Inter considera l’operazione un’occasione di altissimo livello per aggiungere esperienza, fisicità e leadership alla mediana. Casemiro, inoltre, non sembra attratto dalle offerte milionarie della Saudi Pro League o della MLS: la sua priorità resta il calcio europeo e un progetto tecnico competitivo. Prima di scegliere, valuterà ruolo, stile di gioco e prospettive sportive, mettendo l’aspetto economico in secondo piano.
In attesa del rientro di Lautaro Martínez per la sfida del 5 aprile contro la Roma, i nerazzurri si posizionano in prima fila per quello che potrebbe diventare il vero “colpo dell’estate”. Un leader carismatico come Casemiro darebbe ulteriore solidità al gruppo e rappresenterebbe una guida ideale per i giovani talenti emergenti come Pio Esposito e Stankovic jr.