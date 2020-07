Iker Casillas tornerà al Real Madrid come membro del consiglio direttivo: futuro in dirigenza per l’ex portiere

Iker Casillas tornerà al Real Madrid. Secondo Marca è pronto un posto in dirigenza per l’ex portiere delle merengues come membro consiglio direttivo nel club del presidente Florentino Pérez.

Tra Casillas e Perez c’è già l’accordo: andranno definite soltanto le competenze specifiche che toccheranno al classe 1981. Al momento lo spagnolo è ancora tesserato per il Porto e lo sarà fino all’1 di agosto, quando i Dragões giocheranno la loro ultima partita stagionale.