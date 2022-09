Caso Pogba, sentite tre persone dagli inquirenti francesi

Caso Pogba: la Procura francese ha sentito Rafaela Pimenta, la madre del calciatore e un membro dello staff tecnico della nazionale

Continua a tenere banco sia in Francia che in Italia l’Affaire Pogba. In questi giorni la Procura francese, secondo quanto riportato da Le Parisien, starebbe ascoltando delle persone vicine al centrocampista della Juve.

Tra queste ci sono Rafaele Pimenta – procuratrice e anche lei a “rischio” rivelazioni scottanti da parte di Mathias Pogba -, la madre del calciatore, che ha confermato la versione di Paul ed infine un membro dello staff tecnico della Francia, che avrebbe consigliato a Paul di rompere il silenzio e rivolgersi alla polizia italiana.