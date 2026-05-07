Caso Rocchi, Inter nel mirino: “Sperano in un crollo, è aria fritta”

La vicenda che ha coinvolto il designatore Gianluca Rocchi e il mondo arbitrale sta facendo discutere da settimane. La situazione, che aveva preso piede già la scorsa settimana, ha sollevato molteplici dubbi e opinioni contrastanti, con una gestione che non ha convinto nessuno.

Inter messa in mezzo: un’operazione mediatica

Gianfelice Facchetti, in una recente intervista rilasciata a Virgilio Sport, ha espresso chiaramente il suo disappunto riguardo la gestione della vicenda, con riferimento in particolare all’Inter. Per il figlio dell’indimenticato Giacinto, l’approccio adottato da alcuni media è stato tutt’altro che impeccabile.

L’operazione che ha portato alla luce la questione Rocchi è stata infatti vista da Facchetti come una manovra che ha sfruttato l’Inter e la sua immagine per ottenere visibilità, senza però un fondamento solido. La vicenda è stata “buttata in prima pagina” senza prove concrete o dichiarazioni ufficiali, alimentando un clima di confusione e di sospetti infondati. L’intervento della stampa ha, secondo lui, rispecchiato il tentativo di accontentare quella parte di tifosi, non dell’Inter, che sperano in un crollo delle certezze dell’ambiente nerazzurro.

Il mondo arbitrale in conflitto con sé stesso

La critica che emerge è che la questione non ha fatto altro che sollevare polveroni inutili, senza avere un reale impatto sulle decisioni prese. Il sospetto che si tratti di un’operazione mediatica emerge con forza anche quando Facchetti parla del “tentativo di prevaricare”, riferendosi a quanto accade all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri, dove le frizioni tra chi arbitra in campo e chi gestisce il VAR non sono mai state così evidenti.

L’indagine che coinvolge Rocchi e alcuni suoi colleghi non riguarda soltanto il singolo episodio controverso, ma evidenzia un conflitto più ampio all’interno del mondo arbitrale. Un mondo che, da tempo, appare diviso al suo interno. Facchetti sottolinea come questo “conflitto con sé stesso” abbia ormai preso piede, con episodi che sembrano non trovare alcuna giustificazione logica.

Mentre da una parte c’è chi continua a cercare un clamoroso coinvolgimento dell’Inter, dall’altra c’è chi, come Facchetti, considera la questione “aria fritta”. Nel frattempo, l’indagine continua.