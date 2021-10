Cassano: «Bastoni è in grande difficoltà. Spalletti ha già vinto»

Antonio Cassano dice la sua su Alessandro Bastoni e sull’avvio perfetto del Napoli di Spalletti: ecco le sue dichiarazioni

INTER – «Bastoni sta mostrando grande difficolà difendendo in maniera diversa rispetto a Conte: è difficile per lui farlo a 40 metri dalla porta. E’ un tipo di calciatore che non mi piace e se dovesse fare un grande campionato non credo che cambierei idea, gli manca la difesa 1 contro 1 a tanti metri dalla porta. Secondo me lui ha paura dello scontro fisico, Tomori ad esempio ha coraggio nell’1 contro 1 anche a 50 metri. Tra lui e Romero non avrei dubbi, prendo sempre l’argentino».

NAPOLI – «Spalletti ha già vinto, trasformando Osimhen. Lui sui centravanti sa lavorare in maniera incredibile, lo ha detto anche Iaquinta in un’intervista. Il Napoli farà la guerra all’Inter fino all’ultima partita, sarà lì anche col Milan».