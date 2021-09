Cassano: «Juventus senza capo né coda. Se perde col Milan...»

Cassano ha commentato Napoli Juventus e l’inizio di stagione della squadra di Allegri. Le dichiarazioni alla Bobo TV

Inizio da incubo per la Juventus di Allegri. Ecco l’analisi di Antonio Cassano nel corso della Bobo TV, in diretta su Twitch:

«Col Napoli non c’è stata partita, nemmeno sull’1-0 per la Juve. Ha calciato 25 volte, dominando con intensità, qualità e ritmo. Il Napoli l’avevo messo dietro solo a Inter e Juve, fa paura con Spalletti. Per quanto riguarda la Juve, Allegri avrà tanti problemi. Vedo una Juve senza testa né coda. Max è un fenomeno a gestire i campioni, ma di campioni ne ha pochi. L’unico in questa rosa è Chiellini, de Ligt è un futuro campione. È una situazione molto complicata. Se domenica, contro il Milan, la Juve inciampa un’altra volta è già fuori dal campionato».