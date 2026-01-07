Cassano, altra stoccata a Leao: «Può fare anche 7 gol ma è una pippa! Mi ricorda Richarlison per un motivo». Il pensiero dell’ex Milan

Duro affondo di Antonio Cassano a Viva El Futbol. L’ex fantasista barese ha criticato aspramente Rafael Leao, definendolo inadatto al calcio, sminuendo i suoi numeri e paragonandolo negativamente a Richarlison. Nel mirino dell’opinionista sono finiti anche il tecnico Massimiliano Allegri e la prestazione del Milan contro il Cagliari.

PAROLE – «Leao può anche fare cinque o sette gol, non me ne frega niente: a Cagliari l’altro giorno è stato impalpabile. Non sa giocare spalle alla porta. Il problema è lo status che lui si mette e che gli altri gli hanno messo. I numeri te li puoi mettere nel culo, non me ne frega niente dei numeri: anche Inzaghi aveva i numeri ed era scarso. Sai chi mi ricorda Leao? Richarlison, fa qualche gol ma è una pippa, è dissociato dal mondo. Leao è una pippa: non c’entra niente con il gioco del calcio».

