Castrovilli verso il ritorno: oggi l’ultima assenza per infortunio

Gaetano Castrovilli oggi all’ultima assenza dovuta all’infortunio: il centrocampista della Fiorentina tornerà in campo per il 2023

Gaetano Castrovilli trepida per tornare in campo. Il centrocampista della Fiorentina è sulla via del recupero dopo il brutto infortunio.

Secondo quanto riportato dalla Nazione, oggi dovrebbe essere l’ultima partita in cui non sarà convocato: nel 2023, salvo intoppi, tornerà a disposizione di Italiano.