Incredibile la storia del difensore e dell’allenatore del Catania. Promossi a giugno con Lecce e Livorno, potranno approdare comunque in Serie B con i rossoblu.

Due diverse promozioni in Serie B in meno di tre mesi. No, non è fantascienza, ma quello che è successo a Simone Ciancio e Andrea Sottil, calciatore e tecnico del Catania. Il difensore trentunenne sarà di certo stato il primo a festeggiare quando la Corte Federale ha rigettato il ricorso di Robur Siena, Ternana e Pro Vercelli. Questo provvedimento ha infatti sancito in via ufficiosa la promozione in Serie B di Novara e Catania. Così, Simone Ciancio, dopo aver conquistato la lega cadetta con il Lecce di Liverani vincendo il girone C della Serie C, avrà finalmente l’occasione di giocare il campionato di Serie B. A luglio infatti, il suo trasferimento al Catania rischiava di mandare i frantumi tutti i suoi sforzi. Ma così non è stato, e il calciatore genovese è finalmente libero di esultare per una promozione che lui stesso ha guadagnato (anche se con altri colori).

Insieme a lui e alla città siciliana, festeggerà sicuramente anche Andrea Sottil, allenatore dei rossoblu. Al tecnico torinese infatti sarebbe toccata la stessa sorte del suo difensore: dopo aver ottenuto la promozione alla guida del Livorno, screzi con il presidente Spinelli l’avevano spedito lontano dalla città toscana e dalla B. Ma alla guida del Catania avrà finalmente la sua possibilità di giocare il campionato cadetto e regalare gioie a tutti i tifosi etnei.