Cavani Atletico Madrid, i Colchoneros hanno pronte cinque alternative

Il futuro di Edinson Cavani sembra oramai scritto: Atletico Madrid. I Colchoneros, però, non vogliono farsi trovare impreparati

L’Atletico Madrid avrebbe individuato in Edinson Cavani l’attaccante giusto per risalire la classifica: i Colchoneros però stanno valutando cinque alternative per non farsi trovare impreparati in caso di rifiuto dell’uruguaiano.

Tra i cinque nomi, oltre alla suggestione Bakambu, c’è l’interesse per Paco Alcacer, chiuso da Haaland al Borussia Dortmund. Nel mirino dell’Atletico, secondo As, soprattutto Piatek (che deve fare i conti con l’arrivo di Ibrahimovic), Cutrone e l’attaccante del Napoli Dries Mertens.