Cavani dice no all’Inter: ecco tutte le alternative dei nerazzurri

Secondo Tuttosport Edinson Cavani avrebbe detto no alla proposta dell’Inter: ecco su chi virerà il club nerazzurro

Brutte notizie da Parigi per l’Inter. Secondo quanto riporta Tuttosport, Edinson Cavani avrebbe scelto l’Atletico Madrid rifiutando, quindi, la proposta dell’Inter. Una scelta di campo, quella del Matador, per non voltare le spalle a chi, ovvero l’Atletico Madrid, lo corteggia da mesi su imbeccata di Diego Pablo Simeone. Antonio Conte, che già un’estate fa aveva inseguito Cavani, a meno di un’inversione a U da parte del giocatore, dovrà rassegnarsi all’ennesimo no: nel 2019 il Matador aveva preferito restare a Parigi All’Atletico lo attende un triennale nonché la fiducia totale di club e allenatore.

Dopo Werner e Mertens anche El Matador non andrà all’Inter che ora si guarda intorno alla ricerca di alternative. Secondo il quotidiano torinese crescono le chance di permanenza di Alexis Sanchez, ma è chiaro che con Lautaro sempre in bilico, questo non possa bastare. Tuttosport fa quindi una lista di nomi appetibili per Marotta e Ausilio: Andrea Belotti, Edin Dzeko (che però vorrebbe restare a Roma), Federico Chiesa (è sfida con la Juve), Moussa Dembelé (su di lui c’è mezza Premier), Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette.