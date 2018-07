Juventus e Napoli, dopo lo Scudetto, potrebbero contendersi anche Edinson Cavani. Il Matador è la tentazione dei bianconeri e degli azzurri

Edinson Cavani di nuovo in Italia? Il Matador, grande protagonista ieri al Mondiale con una favolosa doppietta contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ko nella ripresa per un problema fisico, potrebbe accendere nuovamente il duello a distanza tra Juventus e Napoli. Le due squadre hanno lottato fino all’ultimo per lo Scudetto 2017/2018, poi vinto dai bianconeri, e potrebbero lottare nuovamente, fino all’ultimo milione stavolta, per riportare in Italia il centravanti uruguaiano. Cavani ha disputato un’altra grande annata ma potrebbe cambiare aria per via dei dissapori con Neymar, mai nascosti pubblicamente.

Secondo Premium Sport, Edinson Cavani è uno dei nomi presi in seria considerazione dalla Juventus per il dopo Higuain. I bianconeri potrebbero cedere il Pipita al Chelsea e stanno valutando due opzioni: uno scambio con Alvaro Morata oppure un nuovo investimento, su un’altra punta, con il Matador in prima fila. Attenzione però anche al Napoli. Anche gli azzurri cercano una nuova punta. Si parla di Karim Benzema del Real Madrid ma il nome a sorpresa potrebbe essere proprio quello di Edi, che non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare, un giorno, in Italia e in particolare a Napoli.