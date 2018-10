Cavani boom: «Napoli? Interesse che fa piacere»

Napoli chiama, Edinson Cavani risponde? Il Matador ha parlato dell’interesse del club azzurro nei suoi confronti

Il Napoli pensa al clamoroso ritorno di Edinson Cavani. Arek Milik sta faticando a trovare la giusta condizione e il club azzurro potrebbe pensare al ritorno del Matador, sempre apprezzato dalle parti del San Paolo. Ieri sera il centravanti uruguaiano è stato premiato con il Golden Foot 2018, riservato ai campioni che abbiano compiuto almeno 28 anni: Edi ha battuto Ronaldo e Messi, è stato il più votato. Il centravanti ha parlato anche del suo futuro e non ha chiuso le porte a un ritorno a Napoli.

«Fa piacere sentire dell’interesse del Napoli ma per ora il mercato lasciamolo da parte». Il giocatore ha poi parlato del suo ritorno al San Paolo da avversario per la sfida tra PSG e Napoli: «Andremo al San Paolo per giocarcela ma così sarà per loro. Tornare in quello stadio e con quella gente che non vedo da tempo sarà per me un’emozione speciale». Il Napoli sogna il ritorno del Matador Cavani. Aurelio De Laurentiis nei giorni scorsi non ha chiuso le porte a questo scenario ma servirà uno sforzo da parte del centravanti che dovrà ridursi sensibilmente l’ingaggio per rientrare nei parametri dei partenopei.