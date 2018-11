Berta Gomez, mamma di Edinson Cavani, ha parlato del futuro dell’attaccante del PSG. Belle parole nei confronti dei tifosi e della città

Il Napoli continua a sognare il ritorno di Edinson Cavani. Il Matador non ha chiuso le porte a un ritorno in azzurro e tra gennaio e giugno potrebbe anche lasciare Parigi per tornare all’ombra del Vesuvio. Berta Gomez, mamma del centravanti uruguaiano, è stata intercettata sul lungomare di Mergellina e ha parlato del futuro del figlio. Ecco le sue parole a Il Roma: «Mi godo un’altra giornata di sole poi tornerò a Parigi per stare vicino a Edi, dove vivo con lui, come sempre. Ritorno a Napoli? Ho visto l’amore della gente che è rimasto intatto, i tifosi lo amano ancora. Tutti mi chiedono perché non torna ad indossare la maglia azzurra. Questo è anche il mio sogno».

Prosegue Berta Gomez: «Nella sua vita personale Edi è molto buono, ha il sostegno della sua famiglia e Dio ci dirà che cosa il futuro ha in serbo. Per chi ho tifato martedì? Devo proprio dirlo? Allora mi dovete credere: quando ha segnato il PSG mi si è stretto il cuore e Luca, il figlio più piccolo di Edi, mi ha abbracciato per la gioia. Quando ha segnato Insigne invece ho esultato come una pazza e Bautista, il più grande, mi ha abbracciato perché lui è un tifosissimo del Napoli».