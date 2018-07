C’è Cristiano? Le tv estere rivogliono la Serie A!

L’affare Cristiano Ronaldo potrebbe essere importante per la Juventus ma anche per tutto il movimento calcistico italiano: ecco perché

Primi segnali dell’effetto Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è pronto a sbarcare a Torino per vestire la maglia della Juventus e già arrivano primi, importanti, segnali dall’estero. Il ciclone CR7 è pronto a contagiare, positivamente, il calcio italiano. Ieri, il network sudafricano Super Sport TV ha annunciato che tornerà a trasmettere le dirette della Serie A. L’eventuale arrivo dell’attuale Pallone d’Oro potrebbe portare un ventaglio d’ossigeno non solo alla Juventus, che spera di fare l’ultimo passo per ridurre il gap con le altre grandi d’Europa, ma all’intero movimento calcistico italiano.

Nelle prossime settimane potranno essere tanti i casi simili a quelli di SuperSport, all’insegna di un ritorno di interesse fortissimo per la A. CR7 è un fenomeno mondiale e il suo arrivo potrebbe riaccendere l’interesse per il nostro calcio, scemato negli ultimi anni, nei confronti della Premier League, sempre più ricca grazie ai diritti tv, e anche nei confronti della Liga spagnola, che può trasmettere le partite di Cristiano Ronaldo e di Leo Messi. La carta Ronaldo può diventare determinante anche nella ricerca di un nuovo title sponsor del campionato, dopo il mancato rinnovo con Tim. Insomma, un affare per tutti!