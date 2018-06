Ceballos per il Milan: concorrenza del Betis, il centrocampista è indeciso

Il centrocampista del Real Madrid è un obiettivo del Milan. I rossoneri sono sulle tracce di Dani Ceballos: le ultimissime

Dani Ceballos al Milan? Il centrocampista del Real Madrid piace tanto alla società rossonera ma per sua sfortuna non è l’unico club ad aver messo gli occhi sul giocatore cercato in passato anche dalla Juventus e dall’Inter. Il giocatore, dopo un’ottima annata con il Betis, ha accettato la corte del Real Madrid ma la concorrenza era alta e Zidane non l’ha impiegato con continuità. Ora il calciatore attende l’arrivo del nuovo allenatore per prendere una decisione definitiva sul suo futuro ma secondo Il Corriere dello Sport, sono alte le probabilità di un addio.

Il Milan lo vuole ma anche il Betis lo rivorrebbe. Quella rossonera garantirebbe un livello più alto, il Betis, invece, maggiori certezze. I giochi sono aperti insomma. Il Milan continua il suo pressing su Dani Ceballos e prepara l’offerta al giocatore e al Real Madrid. I rossoneri al momento non possono operare sul mercato perché prima devono risolvere la questione con la Uefa per il Fair Play Finanziario e l’eventuale esclusione dalle Coppe potrebbe essere una mazzata alle ambizioni milaniste. Uno spagnolo al Milan? Presto novità sul fronte Ceballos.