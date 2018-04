Ceferin torna su Real-Juve: «Buffon ha esagerato ma lo capisco perfettamente»

Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ritorna sui fatti di Real Madrid-Juventus e sulla lunga coda di polemiche in seguito alle dichiarazioni di Buffon

Ritorna a parlare Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, che ha concesso una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca nel giorno delle semifinali di Champions League: «Questa è la miglior competizione del mondo e in semifinale si trovano sempre le sorprese come Roma o Liverpool e come il Monaco l’anno scorso. Il Real Madrid è una squadra fantastica, vanno in semifinale da otto edizioni. Tutti hanno parlato dell’eliminazione della Juventus, del rigore all’ultimo minuto… ma questo è il calcio! Può succedere anche che il Real vinca la coppa per la terza volta di fila. Messi e Ronaldo? Non giocheranno per sempre, ma ne arriveranno di nuovi, ci sono già giocatori giovani e forti come Salah, Neymar, Dybala…».

Prosegue Ceferin: «Rigore all’ultimo minuto di Real-Juve? L’arbitro ha deciso così, questo è il calcio, metà del mondo pensa sia rigore e l’altra metà no. Capisco lo stato d’animo della Juventus, eliminata all’ultimo minuto al Bernabeu, ma avrei capito anche quello del Real Madrid se non fosse stato fischiato quel rigore. E’ il calcio, è lo sport, così come è la vita: ed è dura perdere all’ultimo minuto. Buffon ha esagerato, ma lo capisco perfettamente perché era l’ultima occasione di vincere la Champions, è umano e comprensibile. Il Var? In questo caso non avrebbe cambiato nulla. La Champions è la miglior competizione mondiale e dobbiamo prepararci, quando saremo pronti si userà: se non è tutto ok, non si userà».