Il neo allenatore del Celta Vigo si è presentato ringraziando i rivali storici del Deportivo: la gaffe ricorda quella di Biglia

Nella Liga spagnola, il Celta Vigo ricopre attualmente la 14esima posizione con 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Troppo poco per una quadra che nell’estate ha rinforzato notevolmente la rosa. E infatti, dopo la sconfitta interna per 4-2 contro il Real Madrid, la dirigenza ha deciso di sostituire il tecnico Mohamed con l’ex tecnico del Nantes Miguel Cardoso. Tuttavia, l’avventura per il neo-allenatore non è iniziata bene. In conferenza stampa, Cardoso ha infatti esordito ringraziando la squadra sbagliata, e non una qualunque, ma i rivali storici del Celta Vigo: il Deportivo. Ecco quanto detto durante la presentazione: «Voglio ringraziare il Real Club Deportivo per avermi dato fiducia». Successivamente poi si è accorto dello sbagliato e si è corretto, ma ormai era troppo tardi.

L’episodio ci riporta indietro di un anno, ad un altro episodio curioso che riguarda però il Milan. Era il 16 luglio del 2017, quando Lucas Biglia, acquistato dai rossoneri dalla Lazio, sbarcò all’aeroporto di Linate presentandosi con un clamoroso «Forza Lazio» davanti ai tifosi del Milan. Nello stupore generale, il centrocampista si scusò facendo rientrare tutto nello scherzo, ma il video era spopolato sul web, un po’ come quello di Miguel Cardoso.