Celtic, Rodgers avvisa la Lazio: «Determinati a vincere contro di loro»

Rodgers, il tecnico del Celtic alla vigilia della sfida casalinga contro la Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza

Alla vigilia del match con la Lazio ha parlato in conferenza Brendan Rodgers, tecnico del Celtic.

PAROLE – «Sono stato su questa panchina in passato e avendo vissuto le notti della Champions League, ovviamente non vedo l’ora che arrivi la partita. È una sfida che porta a questo stadio una grande emozione, e ovviamente vogliamo poi portare quell’emozione in campo e trascorrere una grande serata europea. Vogliamo ottenere il risultato, quindi è quello che siamo determinati a portare in partita domani. Ed è la nostra prima partita in casa in questa stagione e saranno davvero importanti per noi le partite casalinghe, quindi vogliamo iniziare bene».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA