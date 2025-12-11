Hanno Detto
Celtic Roma, parla Gasperini: «Non è mai facile vincere su questi campi. Ferguson importante che giochi con questa intensità. Sul mercato…»
Celtic Roma ecco le parole di Gasperini dopo la sfida valida per la 6a giornata di Europa League 2025/2026
Successo prezioso per la Roma di Gasperini, che espugna il campo del Celtic 3-0. Ecco le analisi la termine della sfida del tecnico giallorosso a Sky:
PAROLE – «Complimenti reciproci con Italiano e bella serata per il calcio italiano? Ci voleva, ne abbiamo bisogno. Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi, in questi stadi bellissimi, storici, pieni di pubblico e di gente. Cambi? Ci stavamo tutti perché è un momento della stagione dove abbiamo bisogno di fare delle valutazioni importanti, e bisogna farle in partite che contano. E questa era una partita che contava. Giocare in questo stadi non è mai facile, con queste squadre che arrivano da una serie di risultati positivi»
SU FERGUSON – «Ha fatto in campo quello che ultimamente fa qualche volta in allenamento. È un ragazzo giovane e bisogna avere anche un attimo di pazienza. È un ragazzo che, al di là dei gol, è importante che giochi con questa intensità, con questo spirito, con questa corsa e che non si abbatta. Che metta in campo le sue qualità»
MERCATO – «Magari fosse risolto. Bisogna avere pazienza, poi questi sono ragazzi giovani che di colpo da un momento all’altro magari svoltano, e danno contiene crescita alle loro prestazione. Del mercato di gennaio se ne parlerà più avanti»
DIFFERENZE ITALIA-EUROPA – «Qui incontri squadre che sono leader nei loro campionati, quindi sono altri tipi di partite. Sono partite più aperte, perché sono squadre che hanno la fiducia e la convinzione di fare sempre gol, e di attaccare con tanti uomini. Quindi le partite vengono fuori in modo diverso rispetto a molte del nostro campionato dove ci sono molti meno spazi e possibilità di giocare. Di riflesso, molto spesso incontri anche degli attaccanti micidiali e fortissimi. È un po’ singolare dire che è più facile giocare in Europa. È un altro tipo di calcio, questo sì».
