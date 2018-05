Quattro club su Cengiz Under ma la Roma vuole blindarlo

La Roma vuole blindare Cengiz Under. Il gioiello turco ha molte richieste ma i giallorossi non lo lasceranno partire: le ultimissime

Una delle note liete della stagione, in casa Roma, è indubbiamente Cengiz Under. Oggetto misterioso nella prima parte di stagione, Eusebio Di Francesco lo ha conservato in una teca di cristallo, per poi lasciarlo andare al momento giusto. Il turco, il ‘Dybala turco’, non ha deluso le attese e ha chiuso la stagione in crescendo. L’attaccante mancino ha realizzato 7 gol in campionato e ha attirato su di sé le attenzioni di numerosi club.

Atletico Madrid su tutti, poi Chelsea, Borussia Dortmund e Monaco. Cengiz è costato alla Roma quindici milioni, bonus compresi e ora il suo valore è raddoppiato. La Roma però ha definito la strategia futura e il giocatore turco non partirà. Cengiz non è in vendita e non andrà via ma proverà a diventare uno dei pilastri nella Roma nella prossima stagione. Oggi il turco ha uno degli stipendi più bassi della rosa, non arriva a un milione lordo, con un contratto che scade nel 2022 e a fine stagione potrebbe avere un riconoscimento importante, in termini economici, da parte della società romanista. Un modo come un altro per coccolare il giovane talento.