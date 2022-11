Dagli artisti che si esibiranno a dove poterla vedere in tv e streaming: tutto sulla Cerimonia di apertura Mondiali Qatar 2022

L’atteso momento è quasi arrivato: i Mondiali Qatar 2022 sono pronti a prendere il via con la gara inaugurale fra il Qatar padrone di casa e i sudamericani dell’Ecuador. Prima della sfida del Gruppo A, però, come sempre, il calcio d’inizio sarà preceduto da una colorata cerimonia di apertura, che nelle varie edizioni è sempre stata uno dei momenti più seguiti da tifosi e appassionati. Cerimonia di apertura Qatar 2022: ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento che apre la 22ª edizione della Coppa del Mondo.

Orario Cerimonia di apertura Mondiali Qatar 2022

La Cerimonia di apertura dei Mondiali Qatar 2022 avrà inizio verso le ore 15.40 italiane di domenica 20 novembre 2022, prima del calcio d’inizio della gara inaugurale Qatar-Ecuador, previsto per le 17.00.

Fra Qatar e Italia ci sono 2 ore di differenza di fuso orario, per cui quando in Italia saranno le 15.40, in Qatar le lancette faranno segnare le 17.40 e la gara Qatar-Ecuador prenderà il via alle ore 19.00 locali.

Dove e come si svolgerà

La cerimonia di inaugurazione dei Mondiali Qatar 2022 si svolgerà nell’avvenieristico Stadio Al-Bayt di Al Khor, nel nord-est del Qatar, sito nel cuore del deserto. I 60.000 spettatori presenti assisteranno allo show, che avrà una durata di oltre mezzora ed è firmato dall’italiano Marco Balich.

Quanto agli artisti che si esibiranno, la certezza, confermata via social è data dalla presenza di Jeon Jung-kook, il cantante del gruppo coreano BTS, specializzata nel genere musicale K-Pop, dopo i tanti no ricevuti. Secondo indiscrezioni riportate da “The Telegraph”, potrebbero inoltre esserci i Black Eyed Peas, Robbie Williams, Patoranking e J Balvin.

Assieme a loro è prevista anche l’esibizione di Trinidad Cardona, Davido e Doja Aisha, che hanno firmato “Hayya Hayya”, la canzone ufficiale dei Mondiali Qatar 2022, e di Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fares con “Tukoh Taka”, che sarà eseguita in inglese, spagnolo e arabo. Fra gli artisti musicali presenti ci saranno anche Ozuna e Gims con “Arhbo” e Lil Baby che ha canterà “The world is yours to take”.

Fra le celebrità, è annunciata la presenza di Nora Fatehi, star di Bollywood. Per quanto concerne lo show che sarà messo in atto sul prato dello Stadio Al-Bayt, ci hanno lavorato 900 persone tra coreografi e tecnici. Quest’ultimo si suddividerà in sette atti nei quali si alterneranno 800 ballerini di 15 nazionalità diverse.

«Non posso rovinare la sorpresa – ha dichiarato Balich ad “AP” –, ma ci saranno sicuramente l’attenzione e le risposte a tutti i temi di cui si sta discutendo in questo momento».

Dove vederla in tv e streaming

La cerimonia di apertura dei Mondiali Qatar 2022 sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai su Rai 1, con collegamento a partire dalle ore 15.30.

Lo spettacolo della cerimonia di apertura sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma Rai Play: da pc e notebook basterà collegarsi con il sito ufficiale, sui dispositivi mobili è possibile invece scaricare gratuitamente l’applicazione per sistemi iOS e Android.